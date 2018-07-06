Табарес ответил на вопрос "СЭ" об Акинфееве и Муслере

На пресс-конфренции после поражения от Франции в четвертьфинале ЧМ-2018 (0:2) главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес ответил на вопрос корреспондента "СЭ".

- На ЧМ-2014 вратарь сборной России Игорь Акинфеев пропустил почти такой гол, какой сегодня Фернандо Муслера. Какими стали ваши первые слова своему вратарю после матча?

- Да, Фернандо пропустил необычный, скажем так, мяч, после удара Гризманна. Но не могу прилюдно делиться тем, что происходило в раздевалке, тем, что говорил своим футболистам. Это команда, и это наша внутренняя кухня. Но замечу, что Муслера важный игрок сборной Уругвая. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь