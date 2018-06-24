Табарес надеется, что Уругвай покажет выдающийся футбол в матче с Россией

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес назвал сильные стороны России в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира, который состоится в Самаре 25 июня.

– Хотите дать возможность некоторым игрокам отдохнуть?

– Прежде всего, я не буду давать вам никаких намеков по составу. Уже подчеркнул, что завтрашний матч очень важен для нас и для нашего развития. Мы не будем отдыхать завтра. Готовы к тому, чтобы провести семь матчей. И понимаем, что нужно для этого.

– Вы встречаетесь со страной-организатором чемпионата мира. Есть в этом какая-то специфика?

– Это чемпионат мира, и мы не думаем о подобных вещах. Если есть какие-то новости, не связанные с футболом, мы не обращаем на них внимания. Прекрасно играть со страной-организатором, это для нас вызов. Понятно, что болельщики будут поддерживать соперника. Но престиж и репутация команды всегда зависит от результата. Мы хотим победить. Никаких оправданий! Хочу, чтобы наша команда выступила выдающимся образом. И каким образом я могу выбрать следующего соперника, если мы не знаем, кто как выступит в другой группе? Мы не будем рассуждать на такие темы, потому что никак не оказываем влияния на подобные вещи. Уважаем всех соперников и не будем заниматься спекуляциями.

– Назовите сильные стороны сборной России.

– Мы внимательно наблюдали за ее игрой. Так же, как и за Саудовской Аравией и Египтом. Мы видели только два их матча в подготовительный период. Эта команда, которая состоит из игроков с хорошими физическими характеристиками. Форварды бегают очень много, команда играет в вертикальный футбол. Все время стремится забивать, и очень хорошо себя в этом проявила. Статистика не может врать, а Россия забила восемь голов, причем во втором матче имела больше возможностей, чем в первом. Там есть реально талантливые футболисты. Когда речь заходит об основных игроках, думаю, что у молодых футболистов из России есть большое будущее в футболе. У России хорошо получается переход от обороны к атаке. Впереди и мы можем многое показать. У Суареса и Кавани в первом матче было девять ударов, во втором – восемь. Завтра мы будем встречаться с хорошей, высокомотивированной командой, которую будут поддерживать множество болельщиков. (Игорь РАБИНЕР)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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