Светлана Журова - о нацистских проявлениях британских фанатов: "Это провокация"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала "СЭ" выходку фанатов сборной Англии, которые демонстрировали нацистское приветствие и распевали соответствующие песни в одном из баров Волгограда.

- Эти болельщики просто провоцируют и хотят посмотреть на нашу реакцию, - сказала Журова. - Как я понимаю, это было воспринято как сумасшествие, не более того. Заниматься таким в Волгограде - абсолютный вызов и проявление невоспитанности. Зачем обращать внимание на подобных людей? Использовать футбол для провокаций недостойно для нормального человека. В каждой стране есть меры воздействия на тех, кто позволяет себе такое поведение, думаю, что британское законодательство достаточно в этом отношении достаточно жесткое. Я согласна с тем, что какие меры принимаются властями Британии. Наказание должно идти от них, а не от нашей страны. Тогда это будет более значимо и даст понять остальным, что не нужно смешивать спорт и политику. Кроме того, нацистские проявления запрещены и на других соревнованиях, не только на футболе. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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