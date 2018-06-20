Суарес знает, в чем Уругваю надо прибавить перед матчем с Россией

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после матча с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону (1:0) отметил, что к встрече с Россией в Самаре 25 июня его команде нужно улучшить ряд моментов. Команды, досрочно вышедшие в плей-офф чемпионата мира по футболу-2018, разыграют первое место в группе А.

– Очень доволен, что мы снова вышли из группы, в третий раз подряд на чемпионатах мира, – сказал автор единственного гола в матче с саудовцами. – Мы проделали большую работу, работали друг за друга. Счастлив, что удалось забить. Игра складывалась сложно, но это чемпионат мира. Каждый чемпионат мира разный.

– Для вас важнее игра или результат?

– Невозможно каждый матч выигрывать крупно, 3:0, 4:0, бывают и такие результаты. Уверен, что мы еще покажем хорошую игру. На чемпионатах мира важно просто побеждать, не важно с каким счетом.

– Над чем надо поработать перед матчем с Россией?

– Работать надо над всем. Но, конечно, хотелось бы в следующем матче лучше сыграть в атаке.

– В соперники по 1/8 финала (в группе B на выход в плей-офф претендуют Португалия, Испания и Иран) кого хотите?

– Не думаю об этом, может случиться все что угодно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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