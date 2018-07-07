Стипе Плетикоса: "Жаль, что Россия и Хорватия не сыграют в финале"

Бывший вратарь сборной Хорватии, "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса сказал, что ему всегда приятно приезжать в Россию. Он отметил, что в матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором сыграют россияне и хорваты, будет поддерживать соотечественников.

– Конечно, за Хорватию болею. Конечно, всегда рад быть в России, всегда уважал сборную Россию и жалко, что мы не встретились в финале, – цитирует ТАСС Плетикосу.

Матч Россия – Хорватия состоится сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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