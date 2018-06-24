"Станислав чудотворец". Необычная картина главного тренера сборной России

Художница Ирина Романовская нарисовала в своей экстравагантной технике главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Она изобразила специалиста в виде святого и назвала картину "Станислав чудотворец".

- На создание портрета тренера меня вдохновил выход сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, - сказала Романовская.



Контур изображения художница выводила фломастером, а краску наносила с помощью своего тела.



Романовская прославилась рисованием грудью. Ранее она с помощью подобной техники изображала футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.