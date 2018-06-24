19:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Станислав чудотворец". Необычная картина главного тренера сборной России

Станислав ЧЕРЧЕСОВ.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ.

Художница Ирина Романовская нарисовала в своей экстравагантной технике главного тренера сборной России  Станислава Черчесова. Она изобразила специалиста в виде святого и назвала картину "Станислав чудотворец".

- На создание портрета тренера меня вдохновил выход сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, - сказала Романовская.

Контур изображения художница выводила фломастером, а краску наносила с помощью своего тела.

Романовская прославилась рисованием грудью. Ранее она с помощью подобной техники изображала футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.

 

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