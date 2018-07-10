Станислав Черчесов: "Жизнь заставила нас вернуться к варианту с Игнашевичем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил возвращение в национальную команду защитника Сергея Игнашевича жизненной необходимостью.

- Готовясь к чемпионату мира, мы пробовали разные расстановки, - цитирует Черчесова RT. - С одной стороны, это часть подготовки к турниру. С другой – жизнь заставила нас искать варианты. Александр Кокорин за несколько месяцев до мундиаля порвал крестообразные связки. Чуть раньше аналогичные травмы получили центральные защитники Георгий Джикия и Виктор Васин. В последний момент мы включили в заявку почти 39-летнего Сергея Игнашевича. Встретились с ним, пообщались. Приняли решение, что он возвращается в сборную, хотя Сергей не играл за неё два года. Жизнь заставила нас вернуться к этому варианту.

Игнашевич провел 5 игр на чемпионате мира в составе сборной России и отдал 1 результативную передачу. 8 июля 38-летний игрок объявил о завершении карьеры.

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