Станислав Черчесов: "Жизнь заставила нас вернуться к варианту с Игнашевичем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил возвращение в национальную команду защитника Сергея Игнашевича жизненной необходимостью.
- Готовясь к чемпионату мира, мы пробовали разные расстановки, - цитирует Черчесова RT. - С одной стороны, это часть подготовки к турниру. С другой – жизнь заставила нас искать варианты. Александр Кокорин за несколько месяцев до мундиаля порвал крестообразные связки. Чуть раньше аналогичные травмы получили центральные защитники Георгий Джикия и Виктор Васин. В последний момент мы включили в заявку почти 39-летнего Сергея Игнашевича. Встретились с ним, пообщались. Приняли решение, что он возвращается в сборную, хотя Сергей не играл за неё два года. Жизнь заставила нас вернуться к этому варианту.
Игнашевич провел 5 игр на чемпионате мира в составе сборной России и отдал 1 результативную передачу. 8 июля 38-летний игрок объявил о завершении карьеры.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/534987-cherchesov-ignashevich-vozvraschenie-sbornaya
- Сергей Игнашевич
- Александр Кокорин
- Виктор Васин
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Георгий Джикия