18:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Задача на чемпионат мира - побеждать в каждом матче"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на ЧМ-2018.

- Мы следим за всеми соперниками по группе, смотрим, как и с кем они играют. Все говорят про Салаха, но у сборной Египта есть и другие сильные футболисты. Например, Эль-Ненни из "Арсенала". Хорошо знакомы и с возможностями игроков из Саудовской Аравии. Про Уругвай и говорить нечего, это топовая команда, - цитирует тренера официальный сайт РФС. - Все команды, которые будут претендовать на победу на чемпионате мира, в последнее время были среди наших соперников. Разве что с Германией мы не сыграли. Задача на турнир – побеждать в каждом матче, будем идти от игры к игре. Родные стены помогут только в том случае, если мы будем готовы к чемпионату мира во всех отношениях.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу

 

 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206822

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (2)
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да, мой учитель

побеждать на тотализаторе?)

18:56

баламошка

Фурсенко покусал Стасика) Возжелал выиграть ЧМ.

18:45

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