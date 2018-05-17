Станислав Черчесов: "Задача на чемпионат мира - побеждать в каждом матче"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на ЧМ-2018.

- Мы следим за всеми соперниками по группе, смотрим, как и с кем они играют. Все говорят про Салаха, но у сборной Египта есть и другие сильные футболисты. Например, Эль-Ненни из "Арсенала". Хорошо знакомы и с возможностями игроков из Саудовской Аравии. Про Уругвай и говорить нечего, это топовая команда, - цитирует тренера официальный сайт РФС. - Все команды, которые будут претендовать на победу на чемпионате мира, в последнее время были среди наших соперников. Разве что с Германией мы не сыграли. Задача на турнир – побеждать в каждом матче, будем идти от игры к игре. Родные стены помогут только в том случае, если мы будем готовы к чемпионату мира во всех отношениях.

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