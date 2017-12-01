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Станислав Черчесов: "Специально поеду на матч "Ливерпуль" – "Спартак", чтобы просмотреть Салаха"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что будет выбирать одного из соперников по товарищеским матчам в марте с прицелом на результаты жеребьевки ЧМ-2018. Соперниками россиян по квартету А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Также Черчесов отметил, что хочет лично просмотреть лидера египтян Мохамеда Салаха.

– В марте один матч с Бразилией, второй скоро объявим, это топ-команда, – сказал Черчесов. – На сборе в Австрии сыграем один матч с Австрией. А второй – с прицелом на группу. Мы разговаривали с Пицци, который только принял Саудовскую Аравию. Улыбнулись и пожелали друг другу удачи.

Специально поеду на матч "Ливерпуль""Спартак", чтобы просмотреть Салаха. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А че смотреть то? И так понятно, что он лучше чем вся сборная России

20:12