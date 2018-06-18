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Станислав Черчесов - о Головине: "Понятно, что атакующие игроки больше бросаются в глаза"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник Александр Головин умеет выполнять те функции, которыми его наделяет тренерский штаб.

- Почему Головин так важен для сборной, и как он таким стал?

 - Есть определенные функции, которые он выполняет и умеет выполнять. Их ему мы и предоставляем, даем возможность раскрывать свои качества.

Он сыграл и на чемпионате Европы, и на Кубке конфедераций в своем молодом возрасте. В первой игре чемпионата мира он проявил свои лучшие качества, и надеемся, что они дальше это будет делать. Понятно, что атакующие игроки больше бросаются в глаза.

Про тех, кто выполняет другие функции, говорят меньше. Была командная игра, и каждый сделал то, чтобы мы добились такого результата. (Игорь РАБИНЕР)

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