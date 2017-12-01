Станислав Черчесов: "Не слышал от Смолова о каких-либо предложениях"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" отметил, что ничего не знает о возможном уходе из "Краснодара" нападающего Федора Смолова. Тем не менее, он готов обсудить с каждым игроком любой вопрос, касающийся переходов.

– Константин Рауш стал усилением для сборной России, но его клуб занимает последнее место в бундеслиге. О чем это говорит?

– В сборной есть нападающий "Тосно" Антон Заболотный. Это говорит о том, что надо рассматривать не только командные успехи, но и личные качества футболиста. А если говорить про последнее место "Кельна", во многом это стечение обстоятельств. Бундеслига – сложный турнир. Я смотрю все матчи Рауша и могу сказать, что во многих встречах "Кельну" не везло. Особенно в начале чемпионата, когда судьи неумышленно допустили несколько ошибок в пользу их соперников. Потом начались игры Лиги Европы, и играть на два фронта стало очень сложно. У команды нет длинной скамейки и необходимого опыта, чтобы уверенно распределять силы. Посмотрим, как будет складываться ситуация дальше.

– Обсуждаете ли вы с игроками их возможные переходы в другие клубы? Например, ходят разговоры, что Федор Смолов покинет "Краснодар" уже этой зимой. Как вы к этому относитесь?

– Абсолютно спокойно. Не слышал от Федора о каких-либо предложениях. Но если они поступят, их надо рассматривать и принимать самостоятельное решение. Моя задача – поддержать его, следить за ним и нацеливать на результат. Если кто-то хочет спросить совета, моя дверь всегда открыта. Причем в прямом и переносном смысле. Если мы находимся в Новогорске, я никогда не закрываю дверь кабинета. Каждый может зайти и поднять любую тему. Все-таки есть вопросы, ответы на которые должен знать только я.

– Но согласитесь, есть риск в переезде в новый клуб за полгода до ЧМ-2018?

– Вы говорите о том, получится ли с листа заиграть в новом месте? Такой риск всегда есть. Можно и в своей команде потерять место в основном составе. Игрокам сборной дополнительных гарантий никто не дает. Если говорить конкретно про Смолова, то ему будет легче адаптироваться за границей. Он великолепно говорит по-английски, а знание языка – всегда плюс. Знаю это на своем опыте. Когда я уехал играть в Германию, то не знал немецкий и первое время чувствовал себя некомфортно, практически ничего не понимал. Примерно на второй месяц понимание пришло, через 3–4 месяца я начал свободно говорить, через 5–6 уже стал чистым немцем (смеется).