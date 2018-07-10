Станислав Черчесов: "Коллеги говорят: "Россия – великая страна"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Германия, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2018, на последующих турнирах сможет выйти на новый уровень. Также специалист отметил, что мировое первенство поменяло отношение его коллег к стране.

– У них (немцев. - Прим. "СЭ") сейчас листочек этот перевернется и начнут опять что-то изобретать, что их вытолкнет на новый, качественный уровень, – сказал в эфире "Первого канала" Черчесов. – С тренером, с Левом, еще не разговаривал по телефону. СМС он мне присылал после каждого матча, впрочем, как и я ему. Будет возможность, наверное, чтобы где-нибудь пообщаться и проанализировать все.

Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реально гордишься тем, как они с тобой разговаривают, и все сомнения, которые у них были, они развеялись, все говорят: Россия – великая страна.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Для национальной команды этот результат является лучшим в новейшей истории.

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