19:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Футбол всколыхнул Россию"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что чемпионат мира по футболу дал новый импульс для развития страны. 

- Футбол всколыхнул Россию, - сказал Черчесов в интервью Der Spiegel. - Здесь не было ни эйфории, ни футбольного бума. Но теперь все изменилось. И организация турнира, и поддержка болельщиков оказались на высшем уровне.

- Каким образом российский футбол выиграет от чемпионата мира?

- Появились новые стадионы, тренировочные лагеря, гостиницы, аэропорты. Важно, чтобы все это использовалось в будущем, - сказал Черчесов.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. 

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