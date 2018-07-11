Станислав Черчесов: "Дайте Смолову разобраться в себе!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий Федор Смолов должен самостоятельно разобраться в себе. Форвард не забил пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

– Сейчас из Смолова многие делают козла отпущения.

– Главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие. Год назад Дзюба сам уехал с Кубка конфедераций, а сейчас он играл и забивал. Тренерский штаб у сборной остался тот же, а изменился сам футболист, который посмотрел на ситуацию по-другому и принес реальную пользу сборной. Так же и со Смоловым – дайте ему разобраться в себе! После игры с Хорватией не разговаривал на тему пенальти ни с ним, ни с Мариу. В этом не было никакого смысла. Разговоры возможны, когда все уляжется. Исполняя пенальти, он принял такое решение, и этого уже не изменить.

– Почему он пошел бить первым?

– Потому что Смолов – основной пенальтист сборной, который первым исполнял удар и в матче с Испанией. К тому же Головина с Черышевым на поле уже не было. Дзагоев – свежий, был готов ударить и пошел вторым. Фернандес дал добро. Спрашиваешь: "Кто готов?" "Нет" никто не говорил, но у кого-то видны были сомнения. А Мариу четко сказал: "Да, готов". Ну, не попал. (Игорь РАБИНЕР)

Смолов провел 5 матчей в составе сборной России на чемпионате мира и неотметился результативными действиями.

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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