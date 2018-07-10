Станислав Черчесов: "Болельщиков на Воробьевы горы ноги принесли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что ему было приятно встретиться с болельщиками после вылета команды с домашнего чемпионата мира. На следующий день после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала в фан-зоне на Воробьевых горах команду приветствовали более 25 тысяч человек.

– Они переживали, мы переживали, – сказал в эфире "Первого канала" Черчесов. – Мы рады, что столько народа пришло. Не просто пришло, а, как говорится, ноги их принесли. Мы были вместе весь турнир, и вчера (запись состоялась 9 июля. – Прим. "СЭ") в лишний раз это было доказано.

Также главный тренер высказался о Федоре Смолове, который не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Болельщики в фан-зоне поддержали нападающего.

Наверное, после таких матчей человека лучше оставить одного, – отметил Черчесов. – Во всяком случае с моей стороны ни одного слова не прозвучало именно в контексте забили не забили. Время пройдет, спокойно проанализируем, встретимся, пообщаемся, как исправлять, чтобы в следующий раз этого не было.

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