Станислав Черчесов: "Болельщиков на Воробьевы горы ноги принесли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что ему было приятно встретиться с болельщиками после вылета команды с домашнего чемпионата мира. На следующий день после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала в фан-зоне на Воробьевых горах команду приветствовали более 25 тысяч человек.
– Они переживали, мы переживали, – сказал в эфире "Первого канала" Черчесов. – Мы рады, что столько народа пришло. Не просто пришло, а, как говорится, ноги их принесли. Мы были вместе весь турнир, и вчера (запись состоялась 9 июля. – Прим. "СЭ") в лишний раз это было доказано.
Также главный тренер высказался о Федоре Смолове, который не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Болельщики в фан-зоне поддержали нападающего.
Наверное, после таких матчей человека лучше оставить одного, – отметил Черчесов. – Во всяком случае с моей стороны ни одного слова не прозвучало именно в контексте забили не забили. Время пройдет, спокойно проанализируем, встретимся, пообщаемся, как исправлять, чтобы в следующий раз этого не было.
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Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/news/2018-07-09/348431-nastavnik_sbornoy_rossii_stanislav_cherchesov_ob_otsenkah_so_storony_inostrannyh_kolleg_fantasticheskoy_podderzhke_bolelschikov_i_trudnostyah_perevoda