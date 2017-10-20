Срна может стать членом тренерского штаба сборной Хорватии

Защитник "Шахтера" Дарио Срна может войти в тренерский штаб сборной Хорватии. Согласно Jutarnji List, главный тренер национальной команды Златко Далич хочет видеть футболиста донецкого клуба в своей команде уже при подготовке к стыковым матчам за право попадания на чемпионат мира-2018 против Греции.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб хорватов также может войти экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич.

Напомним, что Срна сдал положительный допинг-тест в одном из украинских турниров весной этого года. Ранее сообщалось, что 35-летний игрок может быть отстранен от футбола на срок от 2 до 4 лет.