Совет ФИФА обсудит сумму призовых ЧМ-2018

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании, которое пройдет в индийской Калькутте 27 октября, обсудит сумму призовых чемпионата мира 2018 года, информирует пресс-служба организации.

Для сравнения, призовой фонд чемпионата мира в Бразилии составлял 576 миллиона долларов. Победитель получил 35 миллионов. Обладатель второго места заработал 25 миллионов, а бронзовый призер – 22 миллиона.

Заседание в Калькуте станет первым для генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в качестве члена совета организации. Сорокин был выбран в совет ФИФА 20 сентября.