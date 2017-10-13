19:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Совет ФИФА обсудит сумму призовых ЧМ-2018


Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании, которое пройдет в индийской Калькутте 27 октября, обсудит сумму призовых чемпионата мира 2018 года, информирует пресс-служба организации. 

Для сравнения, призовой фонд чемпионата мира в Бразилии составлял 576 миллиона долларов. Победитель получил 35 миллионов. Обладатель второго места заработал 25 миллионов, а бронзовый призер – 22 миллиона. 

Заседание в Калькуте станет первым для генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в качестве члена совета организации. Сорокин был выбран в совет ФИФА 20 сентября.

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