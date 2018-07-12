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"Совершенно подавлен". Линекер - о поражении Англии


Бывший нападающий сборной Англии  Гари Линекер признался, что находится в подавленном состоянии после поражения национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2 д.в.).

- Совершенно подавлен, но эта молодежь отдала все. Это огромный шаг вперед, в будущем они сыграют еще лучше. Они могут ходить с высоко поднятой головой, ведь их игра заставила нашу страну гордиться. Поздравляю Хорватию, - написал Линекер в своем Твиттере.

Сборная Англии в матче за 3-е место встретится с Бельгией (14 июля, Санкт-Петербург).

Бельгия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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