"Совершенно подавлен". Линекер - о поражении Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что находится в подавленном состоянии после поражения национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2 д.в.).

- Совершенно подавлен, но эта молодежь отдала все. Это огромный шаг вперед, в будущем они сыграют еще лучше. Они могут ходить с высоко поднятой головой, ведь их игра заставила нашу страну гордиться. Поздравляю Хорватию, - написал Линекер в своем Твиттере.

Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia. – Gary Lineker (@GaryLineker) 11 июля 2018 г.

Сборная Англии в матче за 3-е место встретится с Бельгией (14 июля, Санкт-Петербург).

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