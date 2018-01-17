Сорокин рассказал, сколько стоит инфраструктура ЧМ-2018

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что страна в рамках подготовки к чемпионату мира не доставляет ФИФА почти никаких тревог. По его словам, все объекты, возведенные при подготовке к турниру, будут полезны жителям регионов, которые примут матчи мирового первенства.

- Реализациия инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей, - цитирует ТАСС Сорокина. - И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно.

Мы вышли на финишную прямую, осталось несколько месяцев. Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств, подготовка находится в стабильном состоянии. Мы завершаем строительство последней партии стадионов, это сердце турнира.

В странах, принимавших чемпионаты мира, поменялся инвестиционный климат. Россия не будет исключением. Позитивный эффект проходили все страны - хозяйки, пройдем и мы.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.