21:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сорин и Кану посетили фан-зону в Санкт-Петербурге


Бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану и экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин побывали в фан-зоне ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.

–  Мне очень нравится этот город и мне очень симпатично то, что я увидел со сцены на Фестивале болельщиков, – цитирует нигерийца пресс-служба Фестиваля болельщиков ФИФА в Санкт-Петербурге. – Смотрите, фанаты счастливы, они общаются друг с другом, знакомятся. Люди из разных стран собираются вместе и находятся на одной волне, это просто фантастика.

– Тут очень весело! Видно, что люди наслаждаются тем, что находятся на этой площади. В целом тут прям-таки очень хорошая атмосфера, все очень дружелюбно настроены, - добавил аргентинец.

В эти минут сборные Аргентины и Нигерии играют в матче ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://spb2018.com/ru/news/kanu-naslazhdaius-vizitom-v-peterburg-2018-06-26/

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