Собянин предложил москвичам подумать об установке знака в память о ЧМ на Никольской

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам обсудить возможность установки знака в память о ЧМ-2018 на Никольской улице. Во время турнира здесь появилась "народная фан-зона", где полюбили собираться болельщики из разных стран.

- Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля, - написал в своем блоге Собянин. - Идея неплохая, давайте посоветуемся.

Отметим, что на данный момент москвичи с воодушевлением отнеслись к этой идее.

Москва за время чемпионата мира стала самым популярным городом мира, ее посетили более трех миллионов туристов. Столичные стадионы "Спартак" и "Лужники" приняли 11 встреч турнира, также 15 июля в "Лужника" состоится финал между сборными Франции и Хорватии.