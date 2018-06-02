Смолов показал содержимое своего холодильника. В нем только газировка

Вице-капитан сборной России Федор Смолов в Инстаграме опубликовал фото своего холодильника, внутри которого содержится только сладкая газировка. Напитки представлены как в бутылках, так и в банках.



- Проклятье (damn - англ.), - прокомментировал фото Смолов.



Напомним, что 28-летний форвард в составе национальной команды проводит сбор в Новогорске, где готовится к чемпионату мира-2018.

Расписание ЧМ-2018 - здесь