23:25 2 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолов показал содержимое своего холодильника. В нем только газировка

Скриншот сториз с Инстаграма Смолова.
Скриншот сториз с Инстаграма Смолова.
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Вице-капитан сборной России Федор Смолов в Инстаграме опубликовал фото своего холодильника, внутри которого содержится только сладкая газировка. Напитки представлены как в бутылках, так и в банках. 

- Проклятье (damn - англ.), - прокомментировал фото Смолов.

Напомним, что 28-летний форвард в составе национальной команды проводит сбор в Новогорске, где готовится к чемпионату мира-2018.

Расписание ЧМ-2018 - здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗлобныйЖиртрест

бедолага. Повысить ему зарплату! А то на еду не хватает

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freshnout

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