Смолов показал содержимое своего холодильника. В нем только газировка

Вице-капитан сборной России Федор Смолов в Инстаграме опубликовал фото своего холодильника, внутри которого содержится только сладкая газировка. Напитки представлены как в бутылках, так и в банках.
- Проклятье (damn - англ.), - прокомментировал фото Смолов.
Напомним, что 28-летний форвард в составе национальной команды проводит сбор в Новогорске, где готовится к чемпионату мира-2018.
ЗлобныйЖиртрест
бедолага. Повысить ему зарплату! А то на еду не хватает
00:11
freshnout
судя по его коментам он сам удивлен
00:10