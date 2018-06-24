17:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта после ситуации с Кадыровым

Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает вариант ухода из сборной Египта, утверждает CNN. Игрок остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики. 

Салах считает, что его использовали и не хочет связываться с нефутбольными темами, а также играть роль в создании чьего-либо политического образа.

Из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), Салах пропустил стартовый матч ЧМ-2018 против Уругвая (0:1). В игре с Россией (1:3) он забил гол с пенальти, но египтяне уже лишились шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре Египет сыграет с командой Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия- Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
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