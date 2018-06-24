СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта после ситуации с Кадыровым

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает вариант ухода из сборной Египта, утверждает CNN. Игрок остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.

Салах считает, что его использовали и не хочет связываться с нефутбольными темами, а также играть роль в создании чьего-либо политического образа.

Из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), Салах пропустил стартовый матч ЧМ-2018 против Уругвая (0:1). В игре с Россией (1:3) он забил гол с пенальти, но египтяне уже лишились шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре Египет сыграет с командой Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия- Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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