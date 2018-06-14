СМИ: Рэшфорд вернется к полноценным тренировкам в пятницу

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд вернется к тренировкам с основной группой в пятницу, 15 июня, сообщает ВВС. 20-летний форвард получил повреждение колена в понедельник и пропустил первые тренировочные дни в России.

Сегодня Рэшфорд тренировался отдельно от общей группы, однако уже завтра, по предварительным прогнозам, он сможет заниматься вместе со всеми без всяких ограничений.

На групповом этапе англичане сыграют с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).