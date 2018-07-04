СМИ: Кавани не сыграет в четвертьфинале ЧМ с Францией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не успеет восстановиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Франции, сообщает L`Equipe. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, 31-летний форвард получил повреждение мышц левой ноги в матче 1/8 финала против Португалии (2:1) и досрочно покинул поле.

По данным издания, у Кавани все еще болит ушибленная нога, и он не будет готов к матчу с французами. Нападающий также не принимал участие в тренировках команды в последние дни, занимаясь по индивидуальной программе.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)