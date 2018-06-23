Слепой и глухой бразильский болельщик празднует гол Коутинью. Видео

В интернете опубликовано видео того, как слепой и глухой болельщик сборная Бразилии празднует гол Филиппе Коутинью в матче ЧМ-2018 со сборной Коста-Рики (2:0).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Сильное видео. Как слепой и глухой бразильский фанат празднует гол Коутинью. Обратите внимание на макет поля у рук. https://t.co/Sk5gYZZGdl– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 июня 2018 г.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/