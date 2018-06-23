15:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Слепой и глухой бразильский болельщик празднует гол Коутинью. Видео


В интернете опубликовано видео того, как слепой и глухой болельщик сборная Бразилии празднует гол Филиппе Коутинью в матче ЧМ-2018 со сборной Коста-Рики (2:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Бразилия - Коста-Рика

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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