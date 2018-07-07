Симонян сравнил сборную России с легендами СССР

Первый вице-президент РФС Никита Симонян - о предстоящем четвертьфинале чемпионата мира Россия - Хорватия.

- Только без прогнозов, - начал Симонян. - Атмосфсера? Чемпионат проходит на самом высоком уровне. Все наши гости - и побеждающие, и проигравшие - всем довольны. Результаты непредсказуемы. Этим и прекрасен футбол. Общался с коллегами, они очень тепло оценили организацию ЧМ. И Инфантино, и Бобан.

- Что сказал Бобан?

- Он считает, что хорваты техничнее. Но у вас мобильная команда.

- Сборная близка к историческому достижению 1966 года. Вы чувствуете важность момента.

- Вчера я как раз об этом и говорил на приеме у президента. Когда я рассказал Мишелю Платини, какой регламент был в 1958 году, он ответил, что это каменный век. Мы за 11 дней сыграли пять матчей. Без замен! 8 июня - Англия (2:2), 11 июня - Бразилия (0:2), 15-го - Австрия (2:0), 17-го - переигровка с Англией (1:0) и 19-го - Швеция (четвертьфинал). И все это без замен. Эта сборная уже в четвертьфинале!

- Вы испытываете гордость за эту команду?

- Конечно! Вчера мы с Бобаном пришли к одному выводу: если бы мы с испанцами сыграли в открытый футбол, как в 2008 году, то… Вспомните, как закончились те матчи. Так что тактика была выбрана абсолютно верно.

Но испанцы играли без ворот, без ударов, просто катали мяч в квадрате на полполя. Все! Как говорится, счет на табло.

- Вы как тренер что бы сейчас сказали в раздевалке ребятам?

- Я бы сказал: "Ребят, играйте свободно, но соблюдайте игровую дисциплину. Отдавайтесь на поле целиком и полностью." Я всегда привожу в пример Николая Петровича Старостина: "Если команда отдала все силы на поле, боролась до конца, но не добилась успеха, зритель простит". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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