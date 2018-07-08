Шукер не стал комментировать видео с Видой и Вукоевичем

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер встал на сторону нападающего сборной России Федора Смолова, который не реализовал пенальти в послематчевой серии с балканской командой в четвертьфинале чемпионата мира (2:2, пен. – 3:4). Кроме того, Шукер не стал отвечать на вопрос о видео, в котором защитник хорватов Домагой Вида кричит "Слава Украине", а член делегации хорватов Огнен Вукоевич посвящает этой стране победу. Оба в прошлом выступали за киевское "Динамо".

– После выхода в полуфинал поздравил всех игроков сборной Хорватии с тем, что они сделали, – начал Шукер. – Все в стране по-настоящему восхищены. Футболисты отлично действовали на протяжении 120 минут!

– Модрич заслуживает "Золотой мяч"?

– Если бы я решал, то присудил бы ему эту награду.

– В России болельщики разгневаны действиями Федора Смолова...

– Это тот, кто не реализовал первый пенальти? Я понимаю его. Он хотел забить и больше ничего. Мы, футболисты, иногда делаем безумные вещи, но прежде всего поразить ворота соперника. Не так важно как – ударом влево, вправо или по центру. Парень просто выбрал такой способ – вот и все.

– Как вы относитесь к тому, что сказали Вида и Вукоевич?

– Не видел видеозаписи, так что не могу комментировать ее. Я был сконцентрирован на игре. Могу только поблагодарить русских людей за гостеприимство. Это один из лучших чемпионатов мира в истории. (Говорит по-русски) Спасибо, Россия! (Гоша ЧЕРНОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь