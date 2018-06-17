08:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шотландская газета: Россия обыграла не Саудовскую Аравию, а клуб "Хайберниан"


Шотландская газета The Herald Scotland на своих страницах опубликовала турнирную таблицу группы A чемпионата мира в России. Однако на последнем месте вместо Саудовской Аравии по ошибке стоит шотландский клуб "Хайберниан". При этом все статистические показатели напечатаны правильно.

Пост с изображением ошибки в Твиттере набрал более 1300 лайков и получил более 500 ретвитов. Напомним, в группе A играет сборная России, которая в первом матче ЧМ-2018 обыграла Саудовскую Аравию со счето 5:0. Сборная Шотландии не смогла пробиться в финальную стадию турнира в России. 

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Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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