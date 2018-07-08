Шмейхель - о Смолове: "Если ты идешь бить пенальти первым, то обязан забивать"

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель отметил, что игрок, бьющий первым пенальти в послематчевой серии, должен убедить всех в своей силе. По его словам, Федор Смолов был обязан реализовать свою попытку в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, 3:4 по пен.).

- Марио Фернандесу остается посочувствовать. Он провел блестящий матч, дал многое команде, - приводит RT слова Шмейхеля. - Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было. Что касается Фёдора Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внес свой вклад. Но если ты идешь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере нужно было максимально напугать вратаря.

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