Шевченко вызвал только одного нападающего в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 23 футболиста на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба ФФУ. 6 октября украинцам предстоит сыграть с Косово, а 9 октября они проведут встречу с Хорватией.

Отметим, что в состав национальной команды вызван только один номинальный нападающий. Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо"), Андрей Лунин ("Заря");

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия"), Николай Матвиенко ("Ворскла"), Александр Кучер ("Кайсериспор");

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Дортмунд), Руслан Ротань ("Славия"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити");

Нападающие: Артем Кравец ("Динамо").