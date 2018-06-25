Шандор Варга - о голе Суареса со штрафного: "Стенка оказалась не стенкой"

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" поделился своим мнением о забитом мяче Луиса Суареса в матче Уругвай - Россия. Игрок отличился на 10-й минуте, пробив низом со штрафного в дальний от себя угол.

- Стенка оказалось не стенкой. В таких случаях даже самый лучший вратарь не спасет, - сказал Варга. - Под ногами пробил. Это вопрос к стенке, Акинфеев берет тяжелые и неберущиеся мячи. Акинфеев мудро играл, стоя по центру при штрафном. Надо похвалить Суареса за идеально выполненный удар.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча



