17:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шандор Варга - о голе Суареса со штрафного: "Стенка оказалась не стенкой"


Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" поделился своим мнением о забитом мяче Луиса Суареса в матче УругвайРоссия. Игрок отличился на 10-й минуте, пробив низом со штрафного в дальний от себя угол. 

- Стенка оказалось не стенкой. В таких случаях даже самый лучший вратарь не спасет, - сказал Варга. - Под ногами пробил. Это вопрос к стенке, Акинфеев берет тяжелые и неберущиеся мячи. Акинфеев мудро играл, стоя по центру при штрафном. Надо похвалить Суареса за идеально выполненный удар.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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