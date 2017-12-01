Шамиль Тарпищев: "Допускаю, что можем сыграть вничью с Саудовской Аравией"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев положительно оценил жеребьевку чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам давнего футбольного болельщикам, Россия должна выходить в плей-офф из группы с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

– Группа нам попалась хорошая, мы должны из нее выходить, – сказал Тарпищев. – Все соперники нам, в принципе по зубам, даже серьезный Уругвай. И календарь у нас хороший, поэтому реально выходить с первого места.

– Хорошо, что начинаем с Саудовской Аравией?

– Да. Но я жду, что игра будет осторожной, потому что в первом матче всегда повышенная ответственность. Допускаю, что может быть даже ничья, все-таки будет нешуточное давление на команду перед своими трибунами. Правда, нам очень важно будет победить в матче открытия, чтобы дальше чувствовать себя более уверенно. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!