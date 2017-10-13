Шамиль Газизов: "В декабре будет готова база для команды-участницы чемпионата мира"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что его поразила энергетика Кубка мира. По его словам, он получил сильнейший эмоциональный заряд.

- Кубок мира вы недавно увидели в Уфе. Сильное впечатление произвел трофей?

- Трудно передать словами, какую энергетику он несет. Было удивительно, что Сергей Богданович при всей своей богатой футбольной карьере близко встретился с Кубком на уфимской земле. Считаю это очень символичным. Я был очень взволнован и получил сильнейший эмоциональный заряд, как другие 15 тысяч жителей Башкирии, которые сфотографировались с трофеем.

- Когда будет готова база для команды-участницы чемпионата мира в Южном районе Уфы?

- Строительство на Мелькомбинате идет согласно плану, его ведет правительство республики. Трава уже взошла, многие работы проделаны, и все будет готово к декабрю.

- Ваш клуб заедет на нее по окончании мирового форума?

- Так должно быть, но давайте подождем.

- Кого ждете в гости во время ЧМ?

- Очень рад, что на днях Месси вывел Аргентину на чемпионат мира. С удовольствием увидел бы его в нашем городе. Для жителей это стало бы большим праздником. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова