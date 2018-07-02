"Северсталь" присоединилась к троллингу Неймара

"Северсталь" в Твиттере опубликовала фотографии игроков команды, добавив на них нападающего сборной Бразилии Неймара. На снимках форвард изображен с гримассой боли после подката в одном из матчей чемпионата мира.
Ранее над 26-летним игроком подшутили болельщики сборной Мексики, чья команда проиграла пентакампеонам со счетом 0:2 в 1/8 финала турнира в России. В этой игре Неймар отметился голом и результативной передачей и был назван лучшим игроком матча.
В связи с последними событиями😭😩⚽️🆚🏒#WorldCup #neymarchallenge #neymarrolling @neymarjr pic.twitter.com/Y44nPBS4F5– HC Severstal (@severstalclub) 2 июля 2018 г.
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