"Северсталь" присоединилась к троллингу Неймара

"Северсталь" в Твиттере опубликовала фотографии игроков команды, добавив на них нападающего сборной Бразилии Неймара. На снимках форвард изображен с гримассой боли после подката в одном из матчей чемпионата мира.

Ранее над 26-летним игроком подшутили болельщики сборной Мексики, чья команда проиграла пентакампеонам со счетом 0:2 в 1/8 финала турнира в России. В этой игре Неймар отметился голом и результативной передачей и был назван лучшим игроком матча.

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