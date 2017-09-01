Северная Ирландия разгромила Сан-Марино, Норвегия победила Азербайджан

Северная Ирландия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях разгромила Сан-Марино со счетом 3:0. Дубль оформил Джош Магеннис.

В другом мачте группы C Норвегия победила Азербайджан - 2:0.

Северная Ирландия занимает второе место в группе. отставая от лидирующей Германии на 5 очков. Норвегия поднялась на четвертое место. Азербайджан - пятый.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:3 (0:0)

Голы: Магеннис, 71 (0:1). Магеннис, 75 (0:2). Дэйвис, 78 - с пенальти (0:3).

Судья: Йорги (Албания).

1 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Норвегия - Азербайджан - 2:0 (1:0)

Голы: Кинг, 32 - с пенальти (1:0). Садыгов, 60 - в свои ворота (2:0).

Предупреждение: Гусейнов, 31.

Удаление: Гусейнов (Азербайджан), 90.

Судья: Стефански (Польша).

1 сентября. Осло. Стадион Ullevaal.