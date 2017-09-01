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23:38 1 сентября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Северная Ирландия разгромила Сан-Марино, Норвегия победила Азербайджан


Северная Ирландия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях разгромила Сан-Марино со счетом 3:0. Дубль оформил Джош Магеннис

В другом мачте группы C Норвегия победила Азербайджан - 2:0.

Северная Ирландия занимает второе место в группе. отставая от лидирующей Германии на 5 очков. Норвегия поднялась на четвертое место. Азербайджан - пятый.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C 

Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:3 (0:0)

Голы: Магеннис, 71 (0:1). Магеннис, 75 (0:2). Дэйвис, 78 - с пенальти (0:3). 

Судья: Йорги (Албания).

1 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Норвегия - Азербайджан - 2:0 (1:0)

Голы: Кинг, 32 - с пенальти (1:0). Садыгов, 60 - в свои ворота (2:0). 

Предупреждение: Гусейнов, 31. 

Удаление: Гусейнов (Азербайджан), 90. 

Судья: Стефански (Польша).

1 сентября. Осло. Стадион Ullevaal.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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