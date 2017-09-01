Северная Ирландия разгромила Сан-Марино, Норвегия победила Азербайджан

Северная Ирландия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях разгромила Сан-Марино со счетом 3:0. Дубль оформил Джош Магеннис.
В другом мачте группы C Норвегия победила Азербайджан - 2:0.
Северная Ирландия занимает второе место в группе. отставая от лидирующей Германии на 5 очков. Норвегия поднялась на четвертое место. Азербайджан - пятый.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа C
Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:3 (0:0)
Голы: Магеннис, 71 (0:1). Магеннис, 75 (0:2). Дэйвис, 78 - с пенальти (0:3).
Судья: Йорги (Албания).
1 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".
Норвегия - Азербайджан - 2:0 (1:0)
Голы: Кинг, 32 - с пенальти (1:0). Садыгов, 60 - в свои ворота (2:0).
Предупреждение: Гусейнов, 31.
Удаление: Гусейнов (Азербайджан), 90.
Судья: Стефански (Польша).
1 сентября. Осло. Стадион Ullevaal.