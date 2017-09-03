Серхио Рамос: "Поставлю Испании девять баллов за матч с Италией"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос высоко оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Италией (3:0). По его словам, всегда есть моменты, которые можно улучшить.

Напомним, что перед встречей, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу", Рамос попросил болельщиков не освистывать игрока обороны "Барселоны" Жерара Пике.

- Мы попытались уменьшить освистывание Пике. Болельщики прислушались к этому, что радует, - приводит Football Espana слова Рамоса. - За этот матч поставлю сборной Испании девять баллов. Всегда можно что-то улучшить, но в целом это была отличная игра. Иско и Асенсио? Доволен молодыми футболистами "Реала". Они проделали хорошую работу, что важно для национальной команды.