Сергей Ребров: "В использовании ВАР есть большой плюс - судьи могут исправить свою оплошность"

Бывший форвард "Рубина", экс-тренер и игрок киевского "Динамо" Сергей Ребров - об использовании ВАР на ЧМ-2018.

- Конечно, в повторах есть большой плюс – у арбитров появилась возможность исправить свою оплошность. Не вижу ничего плохого в том, что теперь к каждому из таймов добавляют чуть больше времени – интенсивность игры от этого не снижается. Безусловно, ошибки у судей остались, но их стало намного меньше, - цитирует специалиста "Команда №1". - Самое яркое впечатление от видеоповторов – ситуация с отмашкой Криштиану Роналду. Считаю, что арбитр стал заложником непростой ситуации – на него было оказано колоссальное давление. Ведь нужно было или удалять португальца, или вообще его не наказывать, а он предъявил желтую карточку. Было бы удаление – Португалии пришлось бы очень непросто уже на первой стадии плей-офф.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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