Сергей Кирьяков: "Месси не хватало свежести. Не ожидал, что Аргентина навяжет борьбу французам"

Бывший нападающий "Карлсруэ", "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков поделился с "СЭ" мнением о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (4:3).

- Впечатления яркие, мы увидели красивый футбол. Думаю, что быстрый гол Гризманна предопределил ход встречи, я, честно говоря, думал, что команды будут действовать более осторожно, - сказал Кирьяков. - Мы убедились, насколько гол, забитый в начале, важен для зрелищности в целом - игра раскрывается. Я предполагал, что Франция победит, и она сделала это достаточно уверенно, если не брать один отрезок. После второго мяча аргентинцев французы включили все обороты и показали истинную силу. Не ожидал, что Аргентина сможет навязать борьбу и сделать что-то в концовке, снимаю шляпу перед южноамериканцами, которые сократили отставание до минимума, но не хватило времени, чтобы сравнять счет.

- Встрече задала высокую планку всем остальным участникам плей-офф?

- Очень высокую. Франция подтвердила, что является чуть ли не главным фаворитом ЧМ-2018. У этой команды очень хороший состав, особенно атака, которую можно усилить и со скамейки такими футболистами, как Усман Дембеле. Это говорит о многом.

- Сейчас на Месси обрушится шквал критики - скажут, что он в очередной раз провалил крупный турнир. Заслуженно?

- От него, конечно же, ждали большего, но, в силу объективных обстоятельств Лионель не смог проявить лучшие качества. Нужно помнить, что он провел тяжелый, но при этом успешный сезон в "Барселоне", видно, что Месси не хватало свежести. Многие говорят об уровне партнеров, который несопоставим с мастерством самого Лео. Знаете, то, что команда зависит от одного футболиста, значительно упрощает игру сопернику, достаточно закрыть одного - и полдела сделано. Да, сегодня здорово выглядел Ди Мария, но хочется видеть хороший футбол на постоянной основе от всех аргентинцев, а не только от одного Месси. В одиночку сложно что-то сделать, все команды научились организовывать качественную оборону. (Иван ТОРОПЦЕВ)