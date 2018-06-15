Сергей Хусаинов: "Диегу Коста забил гол с нарушением. Почему не обратились к помощи ВАР?!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: форвард сборной Испании Диегу Коста забил гол в ворота Португалии с нарушением правил.

- Гол Диего Косты нельзя было засчитывать, - говорит Хусаинов. - Испанец нарушил правила на Пепе. Стопроцентный фол! Меня удивляет, почему судьи не обратились в видеоарбитрам. Зачем вы их тогда вводили? Используйте тогда ВАР в такой ситуации.

Очень серьезная ошибка рефери. Ему, конечно, потом за него навтыкают. Ведь теперь другие футболисты в следующих матчах начнут размахивать руками в борьбе. Надеюсь, судейский комитет ФИФА выступит с заявлением, признает, что гол забит с нарушением. Нужно обратиться к арбитрам, что за подобные нарушения нужно мгновенно давать желтую карточку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Онлайн трансляция матча Португалия - Испания