Сербский депутат: "Джоковичу не стыдно? Только идиоты могут поддерживать Хорватию"

Сербский депутат от правящей партии Владимир Джуканович раскритиковал теннисиста Новака Джоковича, который заявлял, что будет болеть за сборную Хорватии после вылета Сербии с ЧМ-2018. По его словам, серб не должен быть сторонником хорватской сборной.

– Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? – написал в своем Твиттере Джуканович. – Он, конечно, национальный герой. Я благодарен ему за все. Но поддерживать Хорватию? Меня это сводит с ума. Люди, которые поддерживают хорватов, а не Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать.

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