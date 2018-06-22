Сербия – Швейцария: прямая трансляция (видео)

Вторую неделю в России идет чемпионат мира. На календаре – середина второго тура. Сегодня свои встречи проведут команды группы Е – Сербия и Швейцария. Эта игра состоится в самом западном регионе ЧМ – Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени. На этом программа дня будет завершена.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Сербия – Швейцария. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Сербия – Швейцария.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!