Себастьян Феттель: "Надеюсь, хотя бы сборная Англии пройдет дальше на ЧМ"

Пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель рассказал, что в итальянской команде уже никто пристально не следит за чемпионатом мира в России, потому что сборная Германии вылетела, а Италия и вовсе не приехала.

- Чемпионат мира? Наша команда точно перестала следить за чемпионатом. Италия вообще не играла на турнире, Германия прекратила выступления, - приводит f1news слова Феттеля. - Надеюсь, хотя бы сборная Англии пройдет дальше – на прошлых чемпионатах мира им постоянно не везло. Команде нечего опасаться, кроме серии пенальти. Посмотрим, чем закончится матч, но в "Феррари" никто не будет отвлекаться перед гонкой, хотя жаль, что наши сборные, Италия и Германия, уже не играют.

Напомним, Италия не смогла пробиться через стыковые матчи, уступив Швеции (0:1, 0:0), а Германия, приехав на ЧМ в статусе чемпиона мира, заняла последнее место в группе.