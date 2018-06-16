Себастьян Дриусси: "Рад, что Дзюба отличился за сборную. Пусть продолжает забивать!"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что пока не знаком с Сергеем Семаком, но надеется продолжить побеждать вместе с петербургским клубом под руководством нового тренера. Он также отметил, что не удивился крупной победе сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира и был рад за Артема Дзюбу, забившего один из мячей.

- Какие у вас ожидания от нового сезона в "Зените" с новым тренером? - вопрос Дриусси.

- Ожидания всегда одни и те же - продолжать развиваться и побеждать вместе с командой, с каждым днем все лучше узнавая нового тренера, с которым мы пока не знакомы. Будем стараться скорее адаптироваться к его игровым идеям и применить их на практике.

- За чемпионатом мира следите?

- Да, смотрю все матчи! Наблюдать такой турнир всегда интересно, особенно, когда он проходит в России.

- Вас удивил результат российской команды в матче открытия?

- Нет, потому что я знаю футболистов, которые играют в вашей сборной, встречался с ними на поле. У России отличный состав, и я надеюсь, что она пройдет как можно дальше.

- Вы рады за Артема Дзюбу, забившего гол?

- Да, очень! Дзюба - отличный игрок, который всегда помогает тебе на поле. Пусть продолжает забивать!

- Сегодня свой путь на чемпионате начинает сборная Аргентины. Чего ждете от своей команды?

- В Аргентине от сборной на мировых первенствах всегда ждут только победы. Знаю, это будет очень сложно, но нужно двигаться вперед шаг за шагом. Надеюсь на золото! (Егор БЫЧКОВ)

Аргентина сыграет в группе D против Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи