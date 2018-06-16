Себастьян Дриусси: "Рад, что Дзюба отличился за сборную. Пусть продолжает забивать!"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что пока не знаком с Сергеем Семаком, но надеется продолжить побеждать вместе с петербургским клубом под руководством нового тренера. Он также отметил, что не удивился крупной победе сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира и был рад за Артема Дзюбу, забившего один из мячей.
- Какие у вас ожидания от нового сезона в "Зените" с новым тренером? - вопрос Дриусси.
- Ожидания всегда одни и те же - продолжать развиваться и побеждать вместе с командой, с каждым днем все лучше узнавая нового тренера, с которым мы пока не знакомы. Будем стараться скорее адаптироваться к его игровым идеям и применить их на практике.
- За чемпионатом мира следите?
- Да, смотрю все матчи! Наблюдать такой турнир всегда интересно, особенно, когда он проходит в России.
- Вас удивил результат российской команды в матче открытия?
- Нет, потому что я знаю футболистов, которые играют в вашей сборной, встречался с ними на поле. У России отличный состав, и я надеюсь, что она пройдет как можно дальше.
- Вы рады за Артема Дзюбу, забившего гол?
- Да, очень! Дзюба - отличный игрок, который всегда помогает тебе на поле. Пусть продолжает забивать!
- Сегодня свой путь на чемпионате начинает сборная Аргентины. Чего ждете от своей команды?
- В Аргентине от сборной на мировых первенствах всегда ждут только победы. Знаю, это будет очень сложно, но нужно двигаться вперед шаг за шагом. Надеюсь на золото! (Егор БЫЧКОВ)
Аргентина сыграет в группе D против Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
- Артем Дзюба
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Себастьян Дриусси