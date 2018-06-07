Сборную Испании встретят в Краснодаре казачьими песнями

Артисты ансамбля казачьей песни встретят сборную Испании в Краснодаре, сообщает Welcome 2018. Чемпионы мира-2010 прилетят на Кубань вечером 7 июня, во время чемпионата мира-2018 они будут базироваться на базе академии "Краснодара". Планируется, что их также будут встречать мэр города Евгений Первышов и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

К приезду команды на стене девятиэтажного дома будет завершен 30-метровый портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.

Отмечается, что церемония встречи займет несколько минут.

В пятницу состоится открытая тренировка сборной Испании. В субботу, 9 июня, на стадионе "Краснодар" пройдет товарищеский матч между командами Испании и Туниса.

Сборная Испании в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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