00:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборную Бразилии в Петербурге встретили несколько сотен человек


Сборная Бразилии прибыла в Санкт-Петербург в среду вечером для участия в матче второго тура чемпионата мира против команды Коста-Рики. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург" в пятницу, 22 июня. Начало игры в 15.00.

Несмотря на поздний час у отеля в центре города автобус с командой ждали несколько сотен болельщиков с флагами, дудками, песнями и танцами. (Егор БЫЧКОВ)

 

 

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