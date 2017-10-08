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23:30 8 октября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборную Бразилии призывают проиграть Чили, чтобы ухудшить шансы Аргентины на ЧМ-2018

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Болельщики сборной Бразилии развернули кампанию, в которой призывают команду проиграть в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 чилийцам. Фанаты в соцсетях сопровождают свои записи хэштегом #EntregaBrasil. Бразильцы считают, что победа Чили в этом матче усложнит Аргентине выход на ЧМ.

Отметим, Бразилия уже завоевала путевку на турнир. За остальные три, а также за место в стыковых матчах борьбу ведут Уругвай (28 очков), Чили (26), Колумбия (26), Перу (25), Аргентина (25) и Парагвай (24). В последнем туре аргентинцы сыграют с Эквадором на выезде.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Musorschik

Глупо это как-то... Если Аргентина выиграет у Эквадора, то не окажется ниже четвертого места при любых раскладах. Зато шансы Аргентины заметно увеличатся, если Бразилию и Чили дисквалифицируют или лишат очков за договорняк )))

23:48 8 октября

Thomas_Boy_

Не знаю, может, это и правильно... Но только скорее всего Аргентина все равно попадет на ЧМ.

23:47 8 октября