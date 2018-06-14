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Сборная России назвала состав на матч открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией


Стал известен состав сборной России на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии

Стартовый состав полностью совпал с вариантом "СЭ"Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев - Федор Смолов.

Запасные: Андрей Лунев, Владимир Габулов, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Денис Черышев, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Россия - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 18.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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