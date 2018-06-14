Сборная России назвала состав на матч открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией

Стал известен состав сборной России на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.
Стартовый состав полностью совпал с вариантом "СЭ": Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев - Федор Смолов.
Запасные: Андрей Лунев, Владимир Габулов, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Денис Черышев, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Россия - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 18.00 (время московское)
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- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев