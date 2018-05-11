Сборная России: как она изменилась за два года

20 июня 2016 года. Тулуза. Уэльс - Россия - 3:0. Из стартового состава сборной России на последний матч на чемпионате Европы во Франции в ЧМ-2018 примут участие 4 игрока. Из всей заявки-2016 в национальной команде остаются 7 футболистов (еще три - в резерве). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Тренерский штаб сборной России сегодня назвал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. В "списке 35" выделены 28 игроков, которые приглашены на сбор перед домашним турниром. Еще семь остаются в резерве и могут быть вызваны в случае необходимости.

По сравнению с заявкой из 23 футболистов на чемпионат Европы-2016 в национальной команде остались только семь участников турнира во Франции.

Заявка сборной России на чемпионат Европы-2016. Фото "СЭ"

Заявка сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"

К чемпионату мира будут готовиться:

вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

защитники

Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция; в 2016-м – "Шальке", Германия)

Игорь Смольников ("Зенит")

полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

Александр Самедов ("Спартак", в 2016-м – "Локомотив")

нападающие

Артем Дзюба ("Арсенал" Тула/"Зенит")

Федор Смолов ("Краснодар")

Еще три человека значатся в резерве. Это – вратарь Гильерме ("Локомотив"), защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков (оба – "Спартак").

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