Сборная России: как она изменилась за два года

Тренерский штаб сборной России сегодня назвал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. В "списке 35" выделены 28 игроков, которые приглашены на сбор перед домашним турниром. Еще семь остаются в резерве и могут быть вызваны в случае необходимости.
По сравнению с заявкой из 23 футболистов на чемпионат Европы-2016 в национальной команде остались только семь участников турнира во Франции.
К чемпионату мира будут готовиться:
вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
защитники
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция; в 2016-м – "Шальке", Германия)
Игорь Смольников ("Зенит")
полузащитники
Александр Головин (ЦСКА)
Александр Самедов ("Спартак", в 2016-м – "Локомотив")
нападающие
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула/"Зенит")
Федор Смолов ("Краснодар")
Еще три человека значатся в резерве. Это – вратарь Гильерме ("Локомотив"), защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков (оба – "Спартак").
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
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Nur1974
Нынешняя сборная сильнее сборной образца 2016 года. Теперь главное наиграть сновной состав на сборах. Уверен при хорошей подготовке команда способна не только выйти из группы, но и преодолеть один раунд плейофф .
16:29
ЗлобныйЖиртрест
Сборная России от турнира к турниру непостижимым образом умудряется становиться все слабее и слабее, хотя кажется, что хуже уже некуда
16:17
баламошка
Эта сборная не хуже. Чё покажет - посмотрим. Только выбралась она только к самому ЧМ и сыграна очень плохо, хоть времени было достаточно. Очень долго Черчесов определялся с составом.
16:16
Prometheus1983
Кто такие Юсупов, Иванов??
16:15