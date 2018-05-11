15:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России: как она изменилась за два года

20 июня 2016 года. Тулуза. Уэльс - Россия - 3:0. Из стартового состава сборной России на последний матч на чемпионате Европы во Франции в ЧМ-2018 примут участие 4 игрока. Из всей заявки-2016 в национальной команде остаются 7 футболистов (еще три - в резерве). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Заявка сборной России на чемпионат Европы-2016. Фото "СЭ" Заявка сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"
20 июня 2016 года. Тулуза. Уэльс - Россия - 3:0. Из стартового состава сборной России на последний матч на чемпионате Европы во Франции в ЧМ-2018 примут участие 4 игрока. Из всей заявки-2016 в национальной команде остаются 7 футболистов (еще три - в резерве). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Тренерский штаб сборной России сегодня назвал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. В "списке 35" выделены 28 игроков, которые приглашены на сбор перед домашним турниром. Еще семь остаются в резерве и могут быть вызваны в случае необходимости.

По сравнению с заявкой из 23 футболистов на чемпионат Европы-2016 в национальной команде остались только семь участников турнира во Франции.

Заявка сборной России на чемпионат Европы-2016. Фото "СЭ"
Заявка сборной России на чемпионат Европы-2016. Фото "СЭ"
Заявка сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"
Заявка сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"

К чемпионату мира будут готовиться:
вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
защитники
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция; в 2016-м – "Шальке", Германия)
Игорь Смольников ("Зенит")
полузащитники
Александр Головин (ЦСКА)
Александр Самедов ("Спартак", в 2016-м – "Локомотив")
нападающие
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула/"Зенит")
Федор Смолов ("Краснодар")

Еще три человека значатся в резерве. Это – вратарь Гильерме ("Локомотив"), защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков (оба – "Спартак").

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Nur1974

Нынешняя сборная сильнее сборной образца 2016 года. Теперь главное наиграть сновной состав на сборах. Уверен при хорошей подготовке команда способна не только выйти из группы, но и преодолеть один раунд плейофф .

16:29

ЗлобныйЖиртрест

Сборная России от турнира к турниру непостижимым образом умудряется становиться все слабее и слабее, хотя кажется, что хуже уже некуда

16:17

баламошка

Эта сборная не хуже. Чё покажет - посмотрим. Только выбралась она только к самому ЧМ и сыграна очень плохо, хоть времени было достаточно. Очень долго Черчесов определялся с составом.

16:16

Prometheus1983

Кто такие Юсупов, Иванов??

16:15

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