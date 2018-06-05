Сборная Ирана первой из участников ЧМ-2018 прибыла в Россию

Игроки и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС. Самолет с командой на борту приземлился в аэропорте Внуково в 20.30 по московскому времени.

Иранцы стали первой командой, которой прибыла в Россию. Футболистов встретил министр фихической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу, 8 июня сборная Ирана проведет товарищеский матч против Литвы на стадионе "Спартака". В групповом турнире ЧМ-2018 иранцы сыграют с Марокко (15 июня), Испанией (20 июня) и Португалией (25 июня).

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